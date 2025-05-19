В Ростовской области на модернизацию ЖКХ в 2025 году направят 18 млрд рублей

Ростовская область готовится к масштабному обновлению коммунальной инфраструктуры — на эти цели направят 18 миллиардов рублей в рамках 23 инвестиционных программ. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.
Средства направят на капремонт и замену изношенных тепловых и водопроводных сетей, строительство и реконструкцию 35 новых объектов ЖКХ до 2030 года, внедрение цифровых технологий мониторига.
Особое внимание уделят водоснабжению: по федеральной программе до 2027 года построят девять новых объектов на больше, чем десять миллиардов рублей. Также будет проделана цифровая модернизация отрасли, в том числе актуализация федеральной платформы ГИС ЖКХ. Сегодня уже 218 тысяч жителей используют мобильное приложение ГИС ЖКХ.
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