В Ростовской области на модернизацию ЖКХ в 2025 году направят 18 млрд рублей

Особое внимание уделят водоснабжению: по федеральной программе до 2027 года построят девять новых объектов на больше, чем десять миллиардов рублей. Также будет проделана цифровая модернизация отрасли, в том числе актуализация федеральной платформы ГИС ЖКХ. Сегодня уже 218 тысяч жителей используют мобильное приложение ГИС ЖКХ.