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Литва подала в суд на Беларусь из-за миграционного кризиса

Литва инициировала судебный процесс в отношении Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Литовская сторона подала в суд на Республики Беларусь из-за миграционного кризиса. Речь, как пишет ТАСС, идет об иске в Международный суд ООН в Гааге. Литва обвиняет Беларусь в организации незаконного ввоза мигрантов на свою территорию.

В иске говорится о том, что Литва с 2021 года отмечает рост нелегальной миграции из соседней Беларуси.

«Собранные литовскими учреждениями доказательства подтверждают непосредственную причастность белорусских властей к организации потока мигрантов», — отмечается в документе.

Официальный Вильнюс указывает, что белорусские власти целенаправленно способствовали потоку мигрантов, сопровождая их белорусско-литовской границе. Эти факты, якобы имевшие место, являются нарушением международных обязательств, которые закреплены в Протоколе ООН о противодействии незаконной миграции по суше, морю и воздуху. Литовские власти настаивают на полной компенсации ущерба, в том числе речь идет и о расходах на возведение пограничных заграждений.

Ранее мы писали о том, что министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о том, какой будет приближающаяся вступительная кампания-2025 (тут про все это).