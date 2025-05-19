Литва подала в суд на Беларусь из-за миграционного кризиса

Литовская сторона подала в суд на Республики Беларусь из-за миграционного кризиса. Речь, как пишет ТАСС, идет об иске в Международный суд ООН в Гааге. Литва обвиняет Беларусь в организации незаконного ввоза мигрантов на свою территорию.
В иске говорится о том, что Литва с 2021 года отмечает рост нелегальной миграции из соседней Беларуси.
«Собранные литовскими учреждениями доказательства подтверждают непосредственную причастность белорусских властей к организации потока мигрантов», — отмечается в документе.
Официальный Вильнюс указывает, что белорусские власти целенаправленно способствовали потоку мигрантов, сопровождая их белорусско-литовской границе. Эти факты, якобы имевшие место, являются нарушением международных обязательств, которые закреплены в Протоколе ООН о противодействии незаконной миграции по суше, морю и воздуху. Литовские власти настаивают на полной компенсации ущерба, в том числе речь идет и о расходах на возведение пограничных заграждений.
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