Литва подала в суд на Беларусь из-за миграционного кризиса

Официальный Вильнюс указывает, что белорусские власти целенаправленно способствовали потоку мигрантов, сопровождая их белорусско-литовской границе. Эти факты, якобы имевшие место, являются нарушением международных обязательств, которые закреплены в Протоколе ООН о противодействии незаконной миграции по суше, морю и воздуху. Литовские власти настаивают на полной компенсации ущерба, в том числе речь идет и о расходах на возведение пограничных заграждений.