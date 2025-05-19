«Материал сам подскажет!» Побывали в одном из самых необычных музеев резьбы в Беларуси

Один человек из Любани нашел меня по тиктокам. Ему понравилось, и по цепочке, по цепочке, нашел меня здесь, в деревне Ельники. Человек хочет иметь красоту. По моим подсчетам, у меня более 500 работ в коллекции. Бывает, уже и забываю, что кому делал. В панском маентке в Дукоре много моих работ. В Минске, напротив велозавода, было кафе «Белочка», сейчас там магазин. В том кафе находился банкетный зал, там все было сделано мной под резьбу. Обалденная резьба была! Многие гости приезжают сюда и рассказывают, что были там, видели. Им приятно было увидеть работы в «Белочке» и меня — здесь.