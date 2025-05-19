«Материал сам подскажет!» Побывали в одном из самых необычных музеев резьбы в Беларуси

Фантазийного вида звери, деревянные лица, резные наличники — чего только не увидишь в музее мастера резьбы по дереву Александра Павловича! Как начался его творческий путь? Что радует туристов и почему липа — это хорошо? Об этом и не только расскажем в проекте БЕЛТА «Белорусы в кадре».
Привычнее было на руле работать.
— Очень давно начал заниматься. Пришел из армии, увлекся чеканкой — то есть первые шаги были по металлу. Тогда были доступны медь, латунь, и это меня почему-то привлекло. Я очень много сделал. Работал водителем в медицине, и прямо в машине мастерил, время позволяло.
Со временем решил попробовать заняться деревом. Начинал с простых листочков, цветочков. Постепенно начал усложнять — всякие сувенирные чашечки, подвесочки, полочки. И потихоньку дошел до этого уровня.
Первые пробы были в машине. И вот, когда сел за стол, у меня прямо не получалось — настолько привык какую-то тряпочку постелить и, сидя в машине, работать на руле. А мастерская в деревне у меня на улице. Конечно, когда сильные морозы, в хате мелкие работки делаю, но по большой работе скучаю. Постоянно что-то планирую, задумок очень много. Так что, друзья, наверное, не хватит моей жизни, чтобы все успеть.
Всякие завитульки и крокодульки.
— У нас, в Беларуси, доступна липа — мягкий материал. Сосна, осина, ольха хороши. Сам материал подскажет, что я хочу создать. Бывает, лежит, и только со временем нахожу ему применение. Все нужно — и всякие завитульки, и крокодульки, и прочее. Благо, мы почти в лесу живем, все это доступно. Валежника много, знакомые что-то подвозят — у меня коряги всякие лежат. Хожу, хожу, но не вижу, а в какой-то момент раз — и рассмотрел. Тут же прошлую работу бросаю, начинаю новую. У меня очень много начатых работ, мне интересно уловить какой-то момент.
Сразу запилы, потом топорики всевозможные, стамески, резцами называемые. И вот так добиваюсь создания интересной работы. У меня столько переделано… На каждой работе учусь. Сделал медвежонка. Подумал: надо ему дать какие-то ложки, музыкальный инструмент. Второму медвежонку мандолину в руки дал. Это настолько интересно! Каждая работа путь к чему-то другому подсказывает, что надо сделать еще интереснее. Какие-то работы я баллончиком газовым затемняю, подсмаливаю.
Остаются кусочки, дощечки, и помимо объемных вещей делаю много мелких, сувенирных. Спрашивают: «Это можешь? А это?» Конечно! Столько переделав, все могу: и скамейки резные, и подставочки, полочки, карнизы, наличники объемные, резные на окна. Все я попробовал. Душевные комментарии и кафе «Белочка».
— Просматривал TikTok, меня это привлекало. У меня столько материала для него, столько работ моих… Поэтому я каждый день что-то новое и выпускаю. Глядя на своих зверей, что-то постоянно фантазирую, рассказываю людям. Им очень нравится, больше тысячи подписчиков. Душевные комментарии пишут. Очень приятно, вам не передать!
Один человек из Любани нашел меня по тиктокам. Ему понравилось, и по цепочке, по цепочке, нашел меня здесь, в деревне Ельники. Человек хочет иметь красоту. По моим подсчетам, у меня более 500 работ в коллекции. Бывает, уже и забываю, что кому делал. В панском маентке в Дукоре много моих работ. В Минске, напротив велозавода, было кафе «Белочка», сейчас там магазин. В том кафе находился банкетный зал, там все было сделано мной под резьбу. Обалденная резьба была! Многие гости приезжают сюда и рассказывают, что были там, видели. Им приятно было увидеть работы в «Белочке» и меня — здесь.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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