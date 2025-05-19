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Вокзал Минск-Пассажирский остался без воды из-за прорыва трубы

Прорыв трубы оставил без воды вокзал Минск-Пассажирский.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный вокзал Минска остался без воды вечером в понедельник, 19 мая 2025 года. Об этом проинформировали в официальном телеграм-канале Белорусской железной дороги.

Причина — повреждение водопроводной трубы сторонней организацией при производстве строительно-монтажных работ на мосту между улицей Московской и площадью Независимости.

Из-за аварии нет воды на железнодорожном вокзале станции Минск-Пассажирский и в гостинице «Экспресс».

Как долго будут вестись ремонтные работы — пока не сообщается, в БЖД добавили, что все оперативные меры в настоящее время осуществляются.

Ранее мы писали о том, что Литва подала судебный иск против Беларуси (тут про это).