Петербургское отделение РАН присвоило первые премии молодым ученым

«В 2024 году у нас была премия только для уже состоявшихся ученых, и мы пришли к выводу, что необходимо ввести премию для молодых ученых. Мы хотим привлечь к деятельности Петербургского отделения РАН молодых исследователей во всех областях знаний, для нас важно, чтобы они не просто становились лауреатами, мы видим в них активных участников процесса создания и развития науки в Петербурге. За счет того, что у нас эта премия вручается на основе конкурса, мы как раз видим всю активную молодежь, которая стремится к сотрудничеству», — привели в пресс-службе слова главного ученого секретаря СПбО РАН, члена-корреспондента РАН Виталия Сергеева.