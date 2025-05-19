Петербургское отделение РАН присвоило первые премии молодым ученым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургское отделение Российской академии наук (СПбО РАН) в историческом здании РАН на Васильевском острове торжественно вручило свои первые именные премии молодым ученым, учрежденные в 2025 году. Награды получили пять человек, сообщили в пресс-службе отделения.
«В 2024 году у нас была премия только для уже состоявшихся ученых, и мы пришли к выводу, что необходимо ввести премию для молодых ученых. Мы хотим привлечь к деятельности Петербургского отделения РАН молодых исследователей во всех областях знаний, для нас важно, чтобы они не просто становились лауреатами, мы видим в них активных участников процесса создания и развития науки в Петербурге. За счет того, что у нас эта премия вручается на основе конкурса, мы как раз видим всю активную молодежь, которая стремится к сотрудничеству», — привели в пресс-службе слова главного ученого секретаря СПбО РАН, члена-корреспондента РАН Виталия Сергеева.
Первую премию им. Николая Короткова в области наук о жизни присвоили врачу-кардиологу кардиологического посттрансплантационного кабинета КДЦ НМИЦ им. В. А. Алмазова Марии Симоненко за работу, посвященную проведению профилактики и долгосрочной реабилитации у пациентов после трансплантации сердца. Премию имени великого князя Константина Романова в области гуманитарных наук присвоили младшему научному сотруднику отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Татьяне Галашевой за вклад в изучение поздней русской агиографии.
Первую премию им. Ивана Стебута в области аграрных наук и продовольственной безопасности присвоили научному сотруднику сектора физического моделирования и исследования агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Татьяне Кулешовой за цикл работ по основам создания растительных биоэлектрохимических систем для перехода к энергогенерирующему высокопродуктивному агропроизводству.
Премия им. Константина Петржака в области естественных наук присвоена доценту кафедры аналитической химии СПбГУ Марии Дмитриенко за цикл работ, посвященный разработке, изучению и применению новых полимерных материалов для создания высокоэффективных мембран со смешанной матрицей. Премия им. Игоря Горынина по техническим наукам присвоена ведущему инженеру лаборатории «Техническая керамика» ЦНИИ конструкторских материалов «Прометей» Александру Николаеву за цикл работ, посвященный разработке новых керамических материалов конструкционного и функционального назначения для установок преобразования энергии, работающих в экстремальных условиях для морской и авиационной техники.
Премии выдающимся ученым.
Кроме того, во второй раз состоялось вручение премии выдающимся ученым, которую учредило Петербургское отделение РАН в 2024 году для поощрения ученых за их работы и разработки. В 2025 году награду получил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией физиологии движений Института физиологии им. И. П. Павлова Юрий Герасименко за разработку неинвазивной мультимодальной стимуляции спинного мозга и создание инновационной технологии нейрореабилитации двигательной патологии. Главному научному сотруднику отдела селекции и первичного семеноводства картофеля Ленинградского научно-исследовательского института сельского хозяйства «Белогорка» Вере Лебедевой присвоена премия за создание 21 сорта картофеля.
Ведущему научному сотруднику сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Адель Адамовой присвоена премия за подготовку научного издания «Живопись Ирана XIII-XIX веков». Члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Санкт-Петербургского филиала ФГБУН «Институт океанологии им. П. П. Ширшова» РАН Николаю Филатову присвоена награда за цикл работ по единой тематике «Диагноз и прогноз термогидродинамики и экосистем континентальных водоемов России».
Еще одна премия присвоена члену-корреспонденту РАН, заведующему лабораторией гидрофильных полимеров, научному руководителю филиала ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова.
НИЦ «Курчатовский институт» Евгению Панарину за изобретение современной наклейки для герметизации грудной клетки при проникающих ранениях груди и устранения открытого и напряженного пневмоторакса.
Санкт-Петербургское отделение РАН — четвертое региональное отделение академии, созданное после уральского, сибирского и дальневосточного. Решение о создании регионального отделения в городе было принято на общем собрании членов РАН в сентябре 2022 года, в мае 2023 года отделение открылось.