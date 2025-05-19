По программе «фонящих» дорог в Башкирии отремонтируют 23 участка

Министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова сообщила, что в нескольких районах Башкирии отремонтируют 23 участка. По ее словам, их общая протяженность составит 10 км.
Самым крупным объектом станет ремонт дороги Сибай — Акъяр. В 2025 году там планируют отремонтировать 36 км трассы. Обновят также и участки Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма, Старосубхангулово — Темясово.
В Бижбулякском районе предусмотрен ремонт участка дороги Аксаково − Кожай-Икские Вершины и Аксеново — Бижбуляк. В Янаульском районе — дорога Янаул — Верхние Татышлы, Четырман — Старый Варяш.
В Благовещенском районе отремонтируют дорогу Ахлыстино — Турушла и Бедеева Поляна.
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