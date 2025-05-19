Певице Еве Польне исполнилось 50 лет

В 1997 году музыканты представили экспериментальный альбом «Через сотни лет…». Однако пластинка, записанная в непривычном для российского слушателя жанре эмбиент, не вызвала особого интереса у публики. Спустя год «Гости из будущего» выпустили второй альбом «Время песок…», большую часть песен для которого написала Ева Польна. В 1998 году коллектив покинул Евгений Арсентьев, после чего Польна и Усачев переключились с «модной клубной музыки» на проверенный временем европоп. Решение оказалось более чем удачным: первая же, записанная в этом стиле композиция «Беги от меня», мгновенно стала хитом. В 1999 году «Гости из будущего» подписали контракт с продюсером группы «Отпетые мошенники» Евгением Орловым, в сотрудничестве с которым записали свои первые коммерчески успешные альбомы — «Беги от меня» (1999) и «Зима в сердце» (2000). Пик популярности коллектива пришелся на начало нулевых: именно тогда дуэт записал свои главные хиты — «Нелюбовь», «Зима в сердце», «Ты где-то», «Это сильнее меня», «Игры», «Так отважно», «Люби меня по-французски» и другие. Всего «Гости из будущего» записали девять студийных альбомов, последний из которых «За звездой» вышел в 2007 году. В марте 2009 года группу покинул Юрий Усачев, вскоре после чего Ева Польна начала сольную карьеру.