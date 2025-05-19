Форум по охране труда и здоровья медработников пройдет в Минске 20 мая

В ходе форума запланировано обсуждение широкого круга вопросов, связанных с охраной труда. Таких как, например, изменения законодательства и перспектив в области охраны труда, практика совместного участия органов управления здравоохранением и профсоюза в контроле за соблюдением законодательства об охране труда, а также подведение итогов реализации тарифного соглашения по обеспечению охраны труда и здоровья работников здравоохранения. Также пристальное внимание будет уделено применению мер ответственности за нарушение законодательных норм, стимулированию социального партнерства и разработке совместных инициатив в сфере охраны труда.