Форум по охране труда и здоровья медработников пройдет в Минске 20 мая

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 мая пройдет второй отраслевой форум «Социальное партнерство: за безопасность труда — вместе». Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения, который вместе с Министерством здравоохранения выступает организатором мероприятия.
«Мы ожидаем, что наше мероприятие станет центральным событием для обсуждения специалистами организаций здравоохранения и профактивистами вопросов взаимодействия отраслевого министерства и профсоюза по обеспечению безопасности труда работников отрасли, эффективной дискуссионной платформой по обозначенной тематике, которая всегда актуальна», — отметили в отраслевом профсоюзе.
В ходе форума запланировано обсуждение широкого круга вопросов, связанных с охраной труда. Таких как, например, изменения законодательства и перспектив в области охраны труда, практика совместного участия органов управления здравоохранением и профсоюза в контроле за соблюдением законодательства об охране труда, а также подведение итогов реализации тарифного соглашения по обеспечению охраны труда и здоровья работников здравоохранения. Также пристальное внимание будет уделено применению мер ответственности за нарушение законодательных норм, стимулированию социального партнерства и разработке совместных инициатив в сфере охраны труда.
В форуме примут участие и выступят в качестве спикеров представители Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты, руководители ведущих республиканских научно-практических центров. Международный статус мероприятию придаст участие в нем делегации Профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации во главе с заместителем председателя ПРЗ РФ Михаилом Андрочниковым.
Завершит отраслевой форум «Социальное партнерство: за безопасность труда — вместе» торжественная церемония награждения победителей впервые проведенного Белорусским профсоюзом работников здравоохранения конкурса на соискание премии в области охраны труда. -0-