Действовать нужно быстро: что делать, если ваш аккаунт в Telegram взломали

В Telegram резко выросло число краж аккаунтов. В первом квартале 2025 года злоумышленники похитили 887 тысяч профилей пользователей из России и других стран. Атаки стали более автоматизированными за счет использования шаблонов, в том числе и благодаря применению искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по кибербезопасности Ярослав Зинченко, что делать, если хакеры увели аккаунт в Telegram.
Как рассказал специалист, в первую очередь нужно попробовать восстановить доступ к своему аккаунту с помощью кода подтверждения.
— При входе в аккаунт в Telegram нужно ввести свой номер телефона. Код подтверждения можно получить через СМС-сообщение на указанный номер, а также в самом приложении, если аккаунт открыт на другом устройстве. Но если мошенники успели сменить номер телефона, то нужно обратиться в службу поддержки мессенджера для его восстановления, — говорит он.
Эксперт отметил, что если мошенники не успели сменить номер телефона и пользователю удалось зайти в Telegram, то нужно завершить все сеансы на других устройствах и установить облачный пароль.
— Чтобы завершить все сеансы, нужно зайти в настройки, выбрать вкладку «Устройства» и нажать кнопку «Завершить другие сеансы». Аккаунт будет закрыт на всех устройствах, кроме того, которым вы пользуетесь в данный момент. И мошенники потеряют к нему доступ. Но нужно сделать это максимально быстро, потому что злоумышленникам придет уведомление о входе в аккаунт с другого устройства, — сообщил Зинченко.
Собеседник «ВМ» добавил, что если не получается восстановить доступ к аккаунту в короткие сроки, то важно предупредить все контакты через другие мессенджеры о том, что ваш Telegram взломали злоумышленники. Это поможет уберечь их от действий мошенников и от потери денег.
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