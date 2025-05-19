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В Ростовской области объявили режим ЧС из-за непогоды

ЧС объявлена в Ростовской области: заморозки нанесли удар по сельскому хозяйству Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. С 18:00 19 мая в регионе официально вводится режим ЧС из-за разрушительных весенних заморозков. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Погодная аномалия нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству: пострадали посевы в большинстве районов. Предварительный ущерб оценивается как значительный, аграрии смогут получить страховые выплаты. Министерству сельского хозяйства поручено оперативно собрать данные о масштабах ущерба.

— Поручил региональному минсельхозу собрать необходимые документы, чтобы определить площадь, которая пострадала от заморозков, и оценить размер нанесенного аграриям ущерба, — говорится в сообщении.

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