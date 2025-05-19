В Ростовской области объявили режим ЧС из-за непогоды

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации. С 18:00 19 мая в регионе официально вводится режим ЧС из-за разрушительных весенних заморозков. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.