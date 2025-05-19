«Не мог не выпить за Бровкина»: как сложилась судьба актера Леонида Харитонова

Последней любовью в его жизни стала Евгения Гибова — студентка, учившаяся на его курсе. Ее чувства к преподавателю переросли в роман, но отношения не спасли Харитонова от внутреннего кризиса и профессионального забвения. В 2004 году вдова артиста Евгения Гибова ушла из жизни. В своих последних интервью она откровенно говорила, что так и не смогла пережить потерю мужа, с которым прожила бок о бок 24 года. Их жизнь, по ее словам, была непростой, полной испытаний, но по-настоящему счастливой.