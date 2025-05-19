«Блат» на «Фабрике», роман с продюсером и расставание с Пресняковым: Наталье Подольской — 43

Наталья Подольская отмечает день рождения 20 мая.
Наталья Подольская — российская поп-певица, участница «Фабрики звезд-5» и «Евровидения-2005». Благодаря колоритному голосу и шикарной внешности она смогла покорить сердца миллионов поклонников и одного из самых известных музыкантов — Владимира Преснякова. 20 мая Подольской исполняется 43 года. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Натальи Подольской.
Наталья родилась 20 мая 1982 года в Могилеве. У нее есть сестра-двойняшка Юлиана, старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей. Наташа с детства занималась музыкой и еще подростком выиграла гран-при белорусского телевизионного конкурса молодых исполнителей «Зорная ростань». После школы она поступила в институт правоведения, который окончила с красным дипломом.
Однако музыкой продолжала заниматься и в 2002 году переехала в Москву. Там она училась на вокальном отделении Московского института современного искусства у Тамары Миансаровой. Тогда же он занял третье место на «Славянском базаре» в Витебске и победила в номинации «Лучшая песня» на фестивале Universetalent Prague 2002.
«Фабрика звезд» и «Евровидение».
В 2004 году Подольская попала на «Фабрику звезд». К тому времени она уже заключила контракт с Виктором Дробышем, поэтому сразу появились слухи, что она попала на проект по блату.
Подольская после «Фабрики звезд» попала на «Евровидение’Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«На проекте я была не нужна. По объективным причинам — у меня уже был контракт с Дробышем. Но в то же время я приносила много пользы проекту, потому что все общие песни, партии на концерте писала я. Женский вокал, когда мы все поем, был моим. Создателям надо было меня слить, но я как-то до финала дожила и заняла третье место», — рассказала артистка в интервью FameTime TV. Кроме того, она стала единственной артисткой, которая выпустила свой первый альбом еще находясь на проекте.
В 2005 году Подольская прошла отбор на «Евровидение». Однако артистка заняла там 15 место, что, по ее словам, стало большим стрессом. «Для меня это была катастрофа, жуткий стресс. Потом мы с Витей Дробышем эту тему много раз обсуждали. Пришли к тому, что у нас была не та песня. Мы могли поехать с песней “Поздно”, просто сделать текст на английском языке. Тогда выступление было бы более успешным», — рассказывала Наталья.
Личная жизнь Натальи Подольской.
Игорь Каминский.
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На одном из белорусских фестивалей она познакомилась с продюсером Игорем Каминским. В эфире программы «Секрет на миллион» Наталья Подольская рассказала, что именно он перевез ее в Москву и познакомил с Виктором Дробышем.
Наталья и Игорь прожили вместе пять лет, однако появились разногласия и Подольская разорвала с Каминским контракт. После этого начались долгие судебные процессы, где Наталья отстаивала свои авторские права.
«Он не был богатым человеком, но мы жили вместе: он кормил меня, покупал одежду. Но были и тиранические моменты — например, он считал, что на сцену я должна выходить только в черном, запрещал мне использовать косметику. Вел очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в 27 лет, конечно, сыграла свою роль. Наши отношения были обречены», — поделилась Подольская.
Владимир Пресняков.
Второго сына Подольская родила в 2020 годуФото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва».
В 2005 году на шоу «Большие гонки» Подольская познакомилась с музыкантом Владимиром Пресняковым. По ее словам, это была любовь с первого взгляда. «Первый раз я увидела Володю, летающего над быком, бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим», — рассказывала Подольская в интервью Лауре Джугелии.
Их отношения начали стремительно развиваться, но внезапно прекратились. Наталья разорвала связь с Пресняковым, узнав, что он женат. «Это было очень больно! У меня возникло ощущение, что отрезала себе руку. Было тяжело вставать с кровати, я не ела и все время плакала. Женат он был! А мне не сказал! Я очень сильно испугалась», — рассказывала Подольская в передаче «Судьба человека».
Однако вскоре Пресняков развелся и, узнав об этом, Наталья решила дать ему второй шанс. Спустя два года артисты организовали свадебную церемонию в Лас-Вегасе. Однако официальная они расписались только спустя пять лет совместной жизни. В 2010 году они поженились, спустя пять лет родили сына Артемия. В 2020 году у них появился на свет сын Иван.
Чем сейчас занимается Наталья Подольская.
В 2022 году певица представила на YouTube собственное шоу под названием «Ваша Наташа», в рамках которого беседует с известными родителями и приглашенными экспертами. Артистка также продолжает радовать слушателей новыми синглами и видеоклипами.
В феврале 2023 года Наталья Подольская презентовала одну из последних работ — песню «Не отвернусь». В апреле того же года свет увидел ее четвертый студийный альбом, получивший название «Конечно, да!». Осенью Подольская совместно с Владимиром Пресняковым выпустила песню «Любовь выбрала нас».