«Блат» на «Фабрике», роман с продюсером и расставание с Пресняковым: Наталье Подольской — 43

«На проекте я была не нужна. По объективным причинам — у меня уже был контракт с Дробышем. Но в то же время я приносила много пользы проекту, потому что все общие песни, партии на концерте писала я. Женский вокал, когда мы все поем, был моим. Создателям надо было меня слить, но я как-то до финала дожила и заняла третье место», — рассказала артистка в интервью FameTime TV. Кроме того, она стала единственной артисткой, которая выпустила свой первый альбом еще находясь на проекте.