В Москве на нескольких языках открыли медиафорум: мастер-класс для молодых журналистов

Кстати, мини-документалку о «Летчике Победы» Тайметове, доставившем на легендарном Ли-2 в Москву в 1945 году «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» и Знамя Победы, показали прессе и участникам «Диалога культур» в рамках программного кинопоказа. 20 и 21 мая форум продолжится в Москве, где пройдут встречи с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым и главой Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. А 22 мая участники «Диалога культур» будут уже в Санкт-Петербурге. Встречать в Северной столице их будет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Но на этом знакомство с Россией не закончится: гости побывают еще в нескольких древних городах, например в Великом Новгороде, Пскове и Выборге.