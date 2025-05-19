В Москве на нескольких языках открыли медиафорум: мастер-класс для молодых журналистов

19 мая в Москве открылся XIX Международный медиафорум «Диалог культур». В первый день работы форума для приглашенных в Россию молодых журналистов из зарубежных стран мастер-класс провел Виталий Третьяков, призвавший юных коллег «сопротивляться ИИ», заявив, что нейросети убивают творчество и несут угрозу журналистике.
Тематической сцепкой форума в 2025 году стало, конечно же, 80-летие Победы. О знаковом юбилее говорила по видеосвязи директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, в выступлении которой неожиданно прозвучало слово «союзники»:
— Тема «Победили вместе» приковывает наше внимание к историческим событиям, навсегда изменившим мир. Особое значение имеет инициатива создавать документальные фильмы, репортажи, медиапроекты, рассказывающие правду о совместной борьбе против нацизма. И о роли народов Советского Союза и союзников в достижении Победы.
Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян в свою очередь заявил о переданном участниками форума, представившими творческие работы, «ощущении Победы каждой страны в общей Победе».
Любопытной и вызывающей желание поспорить оказалась и лекция/мастер-класс Виталия Третьякова. Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова сравнил нейросети с графоманами, «потому что графоман не тот, кто вообще не умеет писать, а тот, кто создает неоригинальные произведения».
Cпикер выразил уверенность, что настоящий искусственный интеллект, равный человеку как творцу, люди еще не создали. (Вместо этого мы имеем дело с программами, способными заниматься компиляцией существующих текстов и знаний.) Настоящий же ИИ появится не через год-два и не через десять лет, а в лучшем случае при жизни нынешнего поколения.
Важно отметить, что на церемонии открытия «Диалога культур» прозвучало несколько языков: русский, белорусский, таджикский, армянский и даже австрийский. Но на них говорили не только участники: студенты столичного лингвистического вуза прочитали на сцене кинотеатра «Художественный» произведения на изучаемых ими языках, причем молдавский дипломатично нарекли «языком Республики Молдова». Сделано это было, чтобы не подливать масла в огонь языковой самоидентификации: нынешние власти в Кишиневе язык молдавского народа официально нарекли румынским.
Собственно открытию предшествовала мультимедийная выставка фотопроектов и инсталляция «Победили вместе». Такое название носит и проводимый в рамках форума конкурс документального кино. Его победителей чествовали опять-таки в «Художественном».
Специальным дипломом в номинации «Фото» наградили Бехзода Болтаева, фотокорреспондента из Узбекистана («За гармонично и эмоционально насыщенную фотосерию, посвященную ветерану Великой Отечественной войны — Ахмеду Мухсинову из Бухары»). Аналогичный диплом, но в номинации «Видео», получил Саидрасул Имамов, гендиректор медиацентра Uzbekistan Airports с формулировкой «за талантливое и достоверное отображение подвига и истории жизни вестника Победы, узбекского летчика Абдусамата Тайметова». Наконец, в номинации «Анимация» награды удостоился Мариам Егорян, медиахудожник — «За оригинальную трактовку героического подвига летчика Нельсона Степаняна».
Кстати, мини-документалку о «Летчике Победы» Тайметове, доставившем на легендарном Ли-2 в Москву в 1945 году «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» и Знамя Победы, показали прессе и участникам «Диалога культур» в рамках программного кинопоказа. 20 и 21 мая форум продолжится в Москве, где пройдут встречи с директором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым и главой Союза кинематографистов России Никитой Михалковым. А 22 мая участники «Диалога культур» будут уже в Санкт-Петербурге. Встречать в Северной столице их будет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Но на этом знакомство с Россией не закончится: гости побывают еще в нескольких древних городах, например в Великом Новгороде, Пскове и Выборге.