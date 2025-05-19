Грушинский фестиваль в Самарской области могут провести с новым организатором

Как уточнили в ведомстве, проведение мероприятия запланировано в традиционном формате — на территории Мастрюковских озёр в первые выходные июля. Средства на организацию фестиваля уже заложены в областной бюджет. Сейчас идёт поиск организатора, который будет определён на конкурсной основе. Также подтверждено, что фестиваль пройдёт при поддержке правительства Самарской области.