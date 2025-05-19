Грушинский фестиваль в Самарской области могут провести с новым организатором

Легендарный Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, который ранее был отменён, всё же может пройти летом 2025 года в Самарской области. Об этом сообщили «Самарской газете» в правительстве региона.
Как уточнили в ведомстве, проведение мероприятия запланировано в традиционном формате — на территории Мастрюковских озёр в первые выходные июля. Средства на организацию фестиваля уже заложены в областной бюджет. Сейчас идёт поиск организатора, который будет определён на конкурсной основе. Также подтверждено, что фестиваль пройдёт при поддержке правительства Самарской области.
Напомним, ранее нынешние организаторы фестиваля заявили об отмене мероприятия в 2025 году. Причиной послужили сложности с соблюдением требований законодательства в сфере обеспечения безопасности.
По их словам, они предлагали властям разделить зоны ответственности — творческую часть оставить за собой, а вопросы безопасности, логистики, питания и других сервисов передать профильным службам. Однако поддержки со стороны региона они не получили.
Также в заявлении уточняется, что на территории Грушинской поляны в те же даты возможно проведение другого фестиваля авторской песни, но нынешние организаторы Грушинского к нему отношения не имеют:
«Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится — мы просим не называть его Грушинским».
Таким образом, судьба культового события остаётся в подвешенном состоянии: при наличии нового организатора фестиваль может пройти в привычном формате, но уже без участия прежней команды.
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