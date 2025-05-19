Лера Кудрявцева написала завещание

Ранее Кудрявцева намекнула на новые трудности в семейной жизни. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что «задолбалась» и «устала спасать и жалеть». Возможно, речь идет о ее супруге — хоккеисте Игоре Макарове. В январе 2024 года Кудрявцева заявила, что расстается с ним, намекнув на его проблемы с алкоголем. Но после этого пара дала своим отношениям еще один шанс. Сложная история брака ведущей и спортсмена — в материале «Вечерней Москвы».