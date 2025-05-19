Лера Кудрявцева написала завещание

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что написала завещание. Деталями Кудрявцева поделилась в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Телеведущая призналась, что написала завещание ради детей: оформление документа необходимо, чтобы в случае трагедии они смогли беспрепятственно получить наследство.
— У меня двое детей. Я написала завещание своим детям. Вот так идешь — и кирпич на голову. Или не дай бог что произойдет, — рассказала ведущая в эфире телепрограммы.
Она также на личной странице в социальных сетях прокомментировала слухи о своей смерти. К публикации она прикрепила скриншоты, где СМИ написали о том, что знаменитость ушла из жизни, а скорая не успела ее спасти. Кудрявцева назвала авторов материала «кончеными тварями» и пожелала им гореть в аду.
Ранее Кудрявцева намекнула на новые трудности в семейной жизни. Она опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что «задолбалась» и «устала спасать и жалеть». Возможно, речь идет о ее супруге — хоккеисте Игоре Макарове. В январе 2024 года Кудрявцева заявила, что расстается с ним, намекнув на его проблемы с алкоголем. Но после этого пара дала своим отношениям еще один шанс. Сложная история брака ведущей и спортсмена — в материале «Вечерней Москвы».