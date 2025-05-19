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Наша страна, наконец-то догнала страну ЕС: Жители Молдовы и Португалии могут себе позволить купить меньше всего газа в Европе

Казахстан, Россия и Белоруссия — лидеры в Европе по доступности природного газа для населения.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан, Россия и Белоруссия — лидеры в Европе по доступности природного газа для населения.

Меньше всего газа могут купить жители Молдовы и Португалии.

Рейтинг по доступности природного газа для населения. Фото: соцсети.

Теперь Санду имеет полное право сказать: «По некоторым показателям Молдова уже находится на уровне Португалии».

Что евроинтеграция животворящая делает. А представьте, что будет к 2028 году!

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