Казахстан, Россия и Белоруссия — лидеры в Европе по доступности природного газа для населения.
Меньше всего газа могут купить жители Молдовы и Португалии.
Рейтинг по доступности природного газа для населения. Фото: соцсети.
Теперь Санду имеет полное право сказать: «По некоторым показателям Молдова уже находится на уровне Португалии».
Что евроинтеграция животворящая делает. А представьте, что будет к 2028 году!
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