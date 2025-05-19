Замглавы Минсельхозпрода сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025

— Для обеспечения нашего населения, согласно расчетам в МАРТ, нам требуется 90 тысяч. На межсезонье — 48. И в текущем году в самом деле 48 тысяч было заложено в стабфонды. То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос, — сказал Гракун.