Замглавы Минсельхозпрода сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун сказал в эфире СТВ, что по расчетам картошки должно было хватить с излишком, но спрос в 2025 вырос.
Гракун напомнил, что в предыдущие годы в Беларуси не возникал вопрос по картофелю: «Картофель был, картофель есть». Сельхозпредприятия страны выращивают порядка одного миллиона тон картофеля: если в 2024-м собрали 800 тысяч тонн, то в 2023-м было 1,2 миллиона.
— Для обеспечения нашего населения, согласно расчетам в МАРТ, нам требуется 90 тысяч. На межсезонье — 48. И в текущем году в самом деле 48 тысяч было заложено в стабфонды. То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос, — сказал Гракун.
Он сказал, что торговые сети получили в качестве поставок от сельхозорганизаций около 80 тысяч картофеля. Речь идет о периоде с декабря 2024-го.
— Это говорит о том, что должно быть картофеля в достатке. Его не хватило, соответственно, все-таки какой был спрос и куда картофель этот ушел. 170% поставки, его не хватило. Ну, извините, два раза мы кушать и употреблять его не стали, — отметил замминистра.
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