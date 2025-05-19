Россиянам назвали главную пользу чая

В то же время врач-эндокринолог клиники Наталия Тананакина предупредила, что чай и кофе могут ухудшать усвоение железа из-за танинов. Особенно это заметно, если пить чай во время еды или сразу после. Железо из мяса усваивается лучше, но растительное железо из бобовых, гречки или шпината может усваиваться на 50−70% хуже. Это важно для вегетарианцев и людей, склонных к анемии. Её слова приводит 360.ru.