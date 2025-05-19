Россиян предупредили об опасности «кофейной дремы»

Врачи призывают россиян отказаться от новомодного способа взбодриться, известного как «кофейная дрема». Терапевт Дарья Цветкова сообщила в беседе с Lenta.ru, что этот метод может навредить здоровью.
Врач пояснила, что суть «кофейной дремы» в том, чтобы выпить кофе и сразу лечь спать на короткое время. Считается, что кофеин начинает действовать через 15−30 минут, и если в этот момент поспать, эффект бодрости усиливается. По словам врача, во время сна организм быстрее избавляется от аденозина, вызывающего усталость, а кофеин блокирует его рецепторы. Это снижает утомляемость, улучшает работу мозга и стимулирует нервную систему. Однако специалист предупредила, что такой метод может быть опасен и не рекомендовала его использовать.
Диетолог Ирина Писарева предложила более полезные способы начать день с энергией. Она отметила, что утром организму нужна вода, так как после сна он слегка обезвожен. Стакан чистой воды запускает работу желудка и ускоряет обмен веществ. Эксперт посоветовала включать в завтрак цельнозерновые каши, богатые витаминами группы В. Её слова приводит RT.
Врач Александр Умнов предостерег людей с варикозным расширением вен от чрезмерного употребления кофе. Он объяснил, что кофеин сужает кровеносные сосуды, вызывая их спазм. Это активизирует надпочечники, повышает выработку адреналина и ускоряет сердцебиение, пишет 360.ru.