Россиян предупредили об опасности «кофейной дремы»

Врач пояснила, что суть «кофейной дремы» в том, чтобы выпить кофе и сразу лечь спать на короткое время. Считается, что кофеин начинает действовать через 15−30 минут, и если в этот момент поспать, эффект бодрости усиливается. По словам врача, во время сна организм быстрее избавляется от аденозина, вызывающего усталость, а кофеин блокирует его рецепторы. Это снижает утомляемость, улучшает работу мозга и стимулирует нервную систему. Однако специалист предупредила, что такой метод может быть опасен и не рекомендовала его использовать.