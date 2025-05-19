Замглавы МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец объяснил в эфире телеканала СТВ цену на мытую картошку в Беларуси.
В частности, Вежновец напомнил, говоря о регулировании цен до 15 мая на плодоовощную группу товаров:
— У нас регулирование распространяется на картошку грязную, а если она мытая, то это немножко другие качества, это немножко другая технология, потому что это дополнительные затраты на ее мойку. Соответственно, она не регулируется. И вот те цены, которые вы называете (приведенные в эфире примеры высоких цен на картофель. — Ред.) — это как раз мытая картошка, которую поставляют производители.
А замглавы Минсельхозпрода Владимир Гракун сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.
В целом же, Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.
А ученый предупредил о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.
Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.
Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.