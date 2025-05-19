Замглавы МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси

— У нас регулирование распространяется на картошку грязную, а если она мытая, то это немножко другие качества, это немножко другая технология, потому что это дополнительные затраты на ее мойку. Соответственно, она не регулируется. И вот те цены, которые вы называете (приведенные в эфире примеры высоких цен на картофель. — Ред.) — это как раз мытая картошка, которую поставляют производители.