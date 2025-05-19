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Замглавы МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси

Замглавы МАРТ объяснил цену на мытый картофель в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец объяснил в эфире телеканала СТВ цену на мытую картошку в Беларуси.

В частности, Вежновец напомнил, говоря о регулировании цен до 15 мая на плодоовощную группу товаров:

— У нас регулирование распространяется на картошку грязную, а если она мытая, то это немножко другие качества, это немножко другая технология, потому что это дополнительные затраты на ее мойку. Соответственно, она не регулируется. И вот те цены, которые вы называете (приведенные в эфире примеры высоких цен на картофель. — Ред.) — это как раз мытая картошка, которую поставляют производители.

А замглавы Минсельхозпрода Владимир Гракун сказал, что 170% поставок картошки в торговлю не хватило из-за выросшего спроса в 2025.

В целом же, Минсельхозпрод Беларуси опроверг катастрофу в сельском хозяйстве из-за майских заморозков.

А ученый предупредил о приближении к населенным пунктам лис, енотовидных собак и рептилий.

Еще синоптик Дмитрий Рябов предупредил про прохладный конец мая без летнего тепла в Беларуси.

Кроме того, мы рассказывали про райдеры и капризы звезд СССР в Минске: Хворостовский пел в заводском цеху, Козловский приехал с камердинером, «лебедь» Плисецкой «умер» трижды, а блинчики для Соловьяненко жарили под аплодисменты.