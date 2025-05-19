Жировичский монастырь обновился и готов к празднованию сразу двух знаковых дат

Первый шаг к реставрации монастыря был сделан в 1996 году — после того, как в праздник Жировичской иконы Божией Матери обитель впервые посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже тогда было ясно, что монастырский комплекс нуждается в масштабной реставрации. Многие строения имели плачевное состояние, а ремонты, если и проводились, то были локальными в силу ограниченности ресурсов.