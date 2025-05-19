Жировичский монастырь обновился и готов к празднованию сразу двух знаковых дат

Жемчужина Беларуси, центр белорусского православия — Жировичский монастырь готов встречать многочисленных гостей. 20 мая здесь будет проходить празднование по случаю сразу двух знаковых дат — 555-летия явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летия Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. К этому времени святыня серьезно обновилась. Какая работа проведена и как преобразились храмы монастыря — в материале корреспондента БЕЛТА.
Первый шаг к реставрации монастыря был сделан в 1996 году — после того, как в праздник Жировичской иконы Божией Матери обитель впервые посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже тогда было ясно, что монастырский комплекс нуждается в масштабной реставрации. Многие строения имели плачевное состояние, а ремонты, если и проводились, то были локальными в силу ограниченности ресурсов.
В 2001 году стартовала программа по возрождению Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса, Минских духовных семинарии и академии, рассчитанная на период с 2001 по 2005 год, с дальнейшим продолжением работ до 2010 года. Началом реализации программы стало восстановление здания Минской духовной семинарии и открытой здесь академии.
С начала 2000-х годов монастырский ансамбль начал поэтапно обновляться: реставрировали учебные здания семинарии, затем приступили к восстановлению братского корпуса и других сооружений. По словам члена Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, начальника главного финансового управления Гродненского облисполкома Павла Ошурика, все это стало возможным в результате поддержки, оказанной главой государства.
При очередном визите в Жировичский монастырь Президент поручил в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. В результате в 2021 году был разработан соответствующий план мероприятий и начались по-настоящему масштабные работы.
«После посещения обители главой государства в 2021 году был сформирован протокол поручений. В него вошло достаточно много объектов. По факту, когда стали обсуждать конкретные объекты, которые в первую очередь необходимо привести в порядок, остановились на трех храмах монастырского комплекса», — отметил руководитель Информационного отдела Новогрудской епархии священник Александр Снежко.
Ремонтно-реставрационные работы финансировались за счет различных источников. За счет средств республиканского бюджета, выделенных в рамках Государственной инвестиционной программы, реконструированы и реставрированы Свято-Успенский собор и Явленская церковь. Продолжается реконструкция Георгиевского храма — он находится в удалении от обители, тем не менее тоже входит в ансамбль монастыря. По информации Павла Ошурика, всего с 2022 года выделено из республиканского бюджета Br26 млн.
Александр Снежко обозначил проведенные на этих объектах работы. Начали с Успенского собора и внутреннего дворика. В храме была заменена стропильная и кровельная системы, обновлены фасады, после чего работы переместились внутрь: отремонтированы стены и свод, а также заменен иконостас.
«Дело в том, что иконостас, который прежде украшал главный храм обители, оказался источен жучком, поэтому находился в предаварийном состоянии. Было принято решение его заменить. В настоящее время установлен временный иконостас», — сказал священник.
Установленный прежде в Свято-Успенском соборе иконостас представляет собой очень значимую реликвию. Он единственный в Беларуси, который датируется столь ранним временем — второй половиной XVII — началом XVIII века. Сейчас иконостас находится у специалистов «Белреставрации», которые пытаются сберечь его фрагменты.
При реставрации рядом расположенной Явленской церкви уделили внимание в первую очередь стропильной и кровельной системе. Полностью заменили купол. Ремонт коснулся гидроизоляции фундамента и фасадов храма с применением современных технологий.
«Работы ведутся также в Георгиевской церкви, — продолжил священник. — Храм необычен, построен в начале XVIII века после одной из эпидемий, бушевавших на этих землях. Тогда умерли практически все насельники Жировичского монастыря, в живых остался только один человек — иеромонах Николай (Акуневич). На холме на окраине Жировичей он погребал усопших, а впоследствии там была построена кладбищенская церковь».
Древесина, из которой построена Георгиевская церковь, со временем пришла в негодность. После обследования решили перестроить храм, использовав новое дерево. При этом исторический облик церкви будет сохранен. «Если обратить внимание на Юрьеву горку, Георгиевского храма уже не видно. Он разобран. Будет воссоздаваться с использованием обновленной древесины. Конечно, какие-то уцелевшие фрагменты храма попытаются сохранить», — отметил священник.
Он уточнил, что все храмы на территории обители — Свято-Успенский собор, Явленская церковь, Крестовоздвиженский храм — сейчас открыты для паломников, там совершаются богослужения.
По словам Павла Ошурика, обновление комплекса будет продолжено. В приоритете реставрация Крестовоздвиженского храма, который нуждается в серьезном ремонте. Нужно укрепить стены, восстановить кровлю, обновить внутренние росписи.
Продолжатся работы по благоустройству агрогородка Жировичи. Предстоит продолжить благоустройство центральной площади, необходимо завершить ремонтные работы на объектах Жировичского аграрно-технического колледжа и других объектах.
В целом проведенные мероприятия с привлечением бюджетных средств позволили создать комфортные условия для прихожан, туристов и жителей Жировичей, а также значительно преобразить духовный объект Гродненского региона.
Празднование двух важнейших дат — 555-летия явления чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 505-летия Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря — пройдет масштабно, приедут многочисленные гости, в том числе из РФ.
«Средоточием жизни обители является молитва. Любой праздник в основе имеет соборное богослужение. Поэтому ждем гостей, чтобы разделить радость общения и совместной молитвы», — заключил отец Александр Снежко.
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Фото Сергея Шелега.