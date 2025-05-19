Сколько целевиков придет в колледжи Брестской области в 2025 году, рассказали в облисполкоме

«Заказчики кадров не совсем еще понимают, что прошли времена, когда мы сами направляли кадры и им не надо было думать вместе с нами, как найти выпускника, мотивировать его и так далее. Поэтому здесь мы отработали с заказчиками и понимаем, что это в том числе способствовало увеличению количества человек на целевую подготовку», — заметила Татьяна Савич. -0-