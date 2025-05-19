Сколько целевиков придет в колледжи Брестской области в 2025 году, рассказали в облисполкоме

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, сколько целевиков придет в колледжи Брестской области в 2025 году.
В Брестской области на уровне среднего специального и профессионально-технического образования в прошлом году из 4,2 тыс. учащихся на целевой подготовке обучались 650 человек, отметила Татьяна Савич. «В 2025 году около 1 тыс. ребят будут обучаться на условиях целевой подготовки. Безусловно, этому способствовала определенная работа», — подчеркнула она.
В 2025 году набор в вузы составляет 48,3 тыс. человек. Сколько из них на бюджет? Целевики, лицеисты, выпускники технопарка. Кто может воспользоваться особыми условиями при поступлении в вуз 8,2 тыс. выпускников колледжей по сокращенным программам обучения планируют принять в вузы в 2025 году.
Благодаря Министерству образования и Республиканскому институту профессионального образования был проведен ряд встреч с потенциальными нанимателями, заказчиками кадров, в частности по строительной и машиностроительной отраслям, сельскому хозяйству.
«Заказчики кадров не совсем еще понимают, что прошли времена, когда мы сами направляли кадры и им не надо было думать вместе с нами, как найти выпускника, мотивировать его и так далее. Поэтому здесь мы отработали с заказчиками и понимаем, что это в том числе способствовало увеличению количества человек на целевую подготовку», — заметила Татьяна Савич. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.