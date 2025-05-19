Сыграла великую Орлову, влюбилась в таксиста и вышла замуж за миллионера: Олесе Судзиловской — 51

Олеся Судзиловская отмечает день рождения 20 мая.
Олеся Судзиловская — известная российская театральная и киноактриса. Ее популярность возросла после выхода на экраны сериала «Остановка по требованию» и биографической мелодрамы «Орлова и Александров». 20 мая актрисе исполняется 51 год. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и первая роль Олеси Судзиловской.
Олеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде. Ее мама работала инженером-технологом, а отец получил степень доктора технических наук и звание «Заслуженный изобретатель СССР». С детства Олеся профессионально занималась художественной гимнастикой и при этом хорошо училась в школе.
«Я занималась спортом, это было единственное мое увлечение — очень серьезное, глубокое. При этом я ухитрялась хорошо учиться. Мама говорит, что ей даже приходилось меня выгонять из-за стола в 11 часов ночи, когда я бритвой крошила карандаши, растирала их и закрашивала страны на контурной карте», — рассказывала актриса журналистам издания «7 дней».
В 14 лет она получила звание кандидата в мастера спорта. Кроме того, ее пригласили на пробы на главную роль в кинофильме «Посредник». На пробах ей предложили изобразить, как будто у нее умерла собака. «А у меня в детстве на самом деле погиб пес Кузя, которого мы всей семьей безумно любили… Его сбила машина, и это была первая настоящая трагедия в моей жизни. Я так расплакалась, когда вспомнила об этом во время этюда…» — рассказывала Судзиловская. После школы Олеся поступила в Школу-студию МХАТ.
Карьера Олеси Судзиловской.
Судзиловская снимается в кино с 1998 годаФото: Георгий Бергал © URA.RU.
В 1997 году Олеся пришла в театр имени Владимира Маяковского и ее сразу ввели на роль Салии в постановку худрука Андрея Гончарова «Как вам это полюбится». Позже она сыграла в спектаклях «Любовь студента», «Карамазовы», «Опасный поворот», «Русский джокер» и других. Длительное время актрисе не давали новых ролей, а в 2020 году Олеся ушла из театром, в котором прослужила более 20-ти лет.
В кино Судзиловская начала сниматься с 1998 года. Тогда сыграла в черной комедии «Мама, не горюй!» и в трагикомедии «Чехов и Ко». Широкую известность Олеся получила после съемок в сериале «Остановка по требованию». После участия в фильме «Ландыш Серебристый» Судзиловской предложили роль в криминальной драме Георгия Шенгелия «Мусорщик».
Важной работой для Олеси стала роль Маргариты Васильевны Говоровой в семейной саге «Дом с лилиями». Однако главной жемчужиной в ее карьере является роль Любови Орловой в биографическом фильме Виталия Москаленко «Орлова и Александров». В 2020 году Судзиловская снялась с Федором Бондарчуком в мелодраме «Филатов».
Личная жизнь Олеси Судзиловской.
Олеся и ее муж СергейФото: Кристина Кормилицына / РИА Новости.
Впервые замуж Олеся вышла в 19 лет. Однако брак быстро распался, а имя супруга Судзиловская нигде не упоминает. Более длительными оказались ее отношений с актером Даниилом Спиваковским. Они не были расписаны, однако Олеся старалась быть хорошей женой.
«Я сутками стояла у плиты, варила ему борщи — не потому, что так надо, а просто мне так хотелось Мы прожили вместе долго. Все сошло на нет, когда я начала расти в профессиональном плане, когда театр занял все мое свободное время», — рассказывала Олеся Woman.ru.
Своей нынешнего Сергея Дзебаня Олеся встретила на гастролях в Красноярске. Гоша Куценко, работавший тогда с актрисой, попроси своего друга Дзебаня ее подвезти. Тот приехал на старой «Волге» и Судзиловская решила, что это таксист. Однако он понравился Олесе и она предложила ему работать в Москве. Вскоре розыгрыш раскрылся и казалось, Сергей — бизнесмен. В январе 2009 года у пары родился сын Артем, а в 2016 году — сын Майк.
Чем сейчас занимается Олеся Судзиловская.
В начале 2022 года актриса появилась во втором сезоне комедийного сериала «Девушки с Макаровым», сыграв начальницу следственного отдела, а также в комедии «День слепого Валентина», вышедшей по случаю Дня всех влюбленных. Все свое свободное время актриса посвящает сыновьям и мужу.