Сыграла великую Орлову, влюбилась в таксиста и вышла замуж за миллионера: Олесе Судзиловской — 51

В 14 лет она получила звание кандидата в мастера спорта. Кроме того, ее пригласили на пробы на главную роль в кинофильме «Посредник». На пробах ей предложили изобразить, как будто у нее умерла собака. «А у меня в детстве на самом деле погиб пес Кузя, которого мы всей семьей безумно любили… Его сбила машина, и это была первая настоящая трагедия в моей жизни. Я так расплакалась, когда вспомнила об этом во время этюда…» — рассказывала Судзиловская. После школы Олеся поступила в Школу-студию МХАТ.