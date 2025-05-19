Звёздный час Чувашии: Олег Николаев поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

В этом учебном году учащиеся из Чувашии на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2024—2025 установили рекорд — сразу 6 победных мест по физике, географии, биологии, литературе и экологии. Такого впечатляющего результата регион не добивался последние годы.
«Когда мы 5 лет назад начали обсуждать, что надо делать, чтобы наша система образования была интересна молодым педагогам и наставникам, мы провели глобальное преобразование самих образовательных учреждений — отремонтировали и оборудовали школы, обновили подходы к образовательному процессу», — напомнил Олег Николаев и подчеркнул, что итогом этих преобразований стал рост числа молодых учителей, которые приходят в систему образования, а школьники достигают хороших результатов. Целая плеяда победителей всероссийской олимпиады — еще одно доказательство того, что все в республике делают правильно.
«И дальше будем двигаться по выбранному направлению, реализовывая все, что показало себя эффективным», — заявил Олег Николаев.
Глава региона вручил благодарственные письма звёздным школьникам:
— Екатерине Аврамовой (литература) из гимназии № 5 Чебоксар;
— Дмитрию Николаеву, совершившему двойной успех (физика и география) из гимназии № 6 Новочебоксарска;
— Фёдору Семёнову (биология) из лицея № 44 Чебоксар;
— Ангелине Семёновой и Софии Черниковой (обе — экология) из Урмарской школы и лицея № 2 Чебоксар.
Особое внимание уделили педагогам-наставникам. Согласно указу главы республики, учителя получат солидные премии: 150 тысяч рублей за подготовку призера и 250 тысяч — за победителя. В 2024 году на эти цели уже выделено 2,25 млн рублей.
Во время встречи с губернатором школьники задавали главе республики различные вопросы: о возможности проведения олимпиады в Чувашии, создании фирменного мерча для сборной. Олег Николаев пообещал проработать эти инициативы, а Дмитрию Николаеву устроил эксклюзивную экскурсию по своему рабочему кабинету.
Победители олимпиады получили не только почётные грамоты, но и серьёзные бонусы для будущего: право поступления без экзаменов в ведущие вузы страны и возможность получать специальные стипендии. Этот успех стал ярким доказательством эффективности образовательной политики Чувашии и таланта её юных жителей.