Звёздный час Чувашии: Олег Николаев поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

«Когда мы 5 лет назад начали обсуждать, что надо делать, чтобы наша система образования была интересна молодым педагогам и наставникам, мы провели глобальное преобразование самих образовательных учреждений — отремонтировали и оборудовали школы, обновили подходы к образовательному процессу», — напомнил Олег Николаев и подчеркнул, что итогом этих преобразований стал рост числа молодых учителей, которые приходят в систему образования, а школьники достигают хороших результатов. Целая плеяда победителей всероссийской олимпиады — еще одно доказательство того, что все в республике делают правильно.