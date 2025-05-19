Назад к ГТО: школьные физруки предположили, кто станет отличником

Но не забываем, что у Коли с Васей было, а вернее, не было главного — Интернета и вообще XXI века на дворе со всеми его вытекающими. Включая совсем иные нормы «готовности», предполагающие тренировки, сидя на пятой точке перед компьютером. Сегодняшний Коля не полезет на «козла», а сядет за комп и наваяет себе в «проге» такую медсправку с освобождением от физкультуры, что и в поликлинике не отличат, а физрук и подавно (следует из жалоб самих школьных физруков). Которых к тому же хронически не хватает, ведь платят копейки, а нынешние детки считают их «утырками» типа трудовиков. Да и Васька-забияка образца ХXI века, скорее всего, голубей и прохожих теперь гоняет не в реале, а в компьютерных играх и в соцсетях. А вместо рогатки у него смартфон.