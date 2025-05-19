Назад к ГТО: школьные физруки предположили, кто станет отличником

Предложение ввести в школах экзамен по физкультуре, названной членом комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Ольгой Павловой «одним из важнейших предметов в школе», многих повергло в совсем не спортивные раздумья. Да, в советское время (главный аргумент сторонников Павловой) нормы ГТО одинаково должны были выполнить что пухлый отличник-очкарик Коля, что уличный хулиган Вася, если они ровесники: нормативы определялись по возрасту, без учета веса, роста и телосложения.
Только Коле необходимо было показать хотя бы нижний порог готовности к труду и обороне, а Васька-забияка мог и перевыполнить, благо голова ничем не забита, кроме ежедневных «тренировок» во дворе — где голубей погонял, где через забор сиганул, а где на прохожих задрался и изо всех сил «втопил».
Перекинув себя с 3-й попытки через «козла», отличник Коля утешался тем, что «зато скинул ГТО до следующего года». А педсовет его школы — тем, что «даже Коля» под их влиянием стал здоровее, сильнее, трудо- и обороноспособнее. А Васе за беготню и прыжки не на уроках, а в рамках ГТО некоторые предметники даже натягивали «двойки» до «троек». Ведь готовым к труду и обороне школьник быть обязан, а ученым может и не стать.
А Вася и не пойдет трудоустраиваться туда, где вскроется, что школа выдала ему аттестат за то, что он быстро бегает. Зато Васиным родителям всегда было что молвить в защиту отпрыска на родительском собрании и в детской комнате милиции: зато наш сын по физкультуре отличник и нормы ГТО лучше всех сдал. А это как пароль — Вася в силе, значит.
Но не забываем, что у Коли с Васей было, а вернее, не было главного — Интернета и вообще XXI века на дворе со всеми его вытекающими. Включая совсем иные нормы «готовности», предполагающие тренировки, сидя на пятой точке перед компьютером. Сегодняшний Коля не полезет на «козла», а сядет за комп и наваяет себе в «проге» такую медсправку с освобождением от физкультуры, что и в поликлинике не отличат, а физрук и подавно (следует из жалоб самих школьных физруков). Которых к тому же хронически не хватает, ведь платят копейки, а нынешние детки считают их «утырками» типа трудовиков. Да и Васька-забияка образца ХXI века, скорее всего, голубей и прохожих теперь гоняет не в реале, а в компьютерных играх и в соцсетях. А вместо рогатки у него смартфон.
Однако, если верить опрошенным физрукам, и сегодня есть те, кто может и хочет сдать физкультуру на «отлично». И они будут рады, если за это их «двойки» превратятся в «тройки», а учителя и родители наконец смогут ими гордиться. Это кавказские школьники мужского пола, и без того предпочитающие работу над телом работе над головой, сбегая с уроков в тренажерки и качалки. А также пресловутые мигрантские дети, у которых с русским плохо, зато с физическим развитием и активностью все в порядке. И учителя-словесники только рады бы спихнуть их всех в один физкультурный класс.
Физкультура, конечно, нужна, но как бы культурная, что ли. Закончу оправданием школьного физрука, вызванного «на ковер» к директору за то, что поставил «пять» по своему предмету ученику, подарившему школьному спортзалу футбольный мяч.
— Мяч отличный, — философски заметил физкультурник. — У школы на такой денег нет. А вот парень хилый совсем, как я его оценивать могу по той же пятибалльной шкале с одноклассниками, кто первое место по району взял? Да, по борьбе; но они по большому счету на спорт заточены, а дохликам из их класса легче хоть мяч свой отдать, хоть штангу за свой счет купить, лишь бы я их с сильнейшими не заставлял соревноваться. Да я ж не против, чтобы физру развивать! Но система оценивания должна быть спортивная: по весу, росту, подготовке; а иначе это профанация. Молодняк сегодня такой хилый пошел: что одному только поразмяться, другому — Олимпиада. И не исключено, что последняя в жизни, здоровья-то нет.