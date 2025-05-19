В Ростове на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка — 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 19 мая около 13:50 на улице Чистопольской.