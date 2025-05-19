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В Ростове на пешеходном переходе сбили 11-летнюю девочку

Экстренная госпитализация: в Ростове-на-Дону Chevrolet Aveo сбил школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка — 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 19 мая около 13:50 на улице Чистопольской.

По предварительным данным, 32-летний водитель на Chevrolet Aveo двигался в сторону улицы Белорусской. В районе дома № 13 он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила дорогу по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшая с травмами была экстренно доставлена в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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