Трамп: Россия и Украина скоро начнут переговоры о завершении конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина в скором времени начнут переговоры о приостановке боевых действий и завершении вооруженного конфликта. Об этом американский лидер сообщил в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Россия и Украина незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о завершении конфликта. Все условия будут обсуждаться непосредственно между двумя сторонами», — написал он.
Трамп также высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который прошел 19 мая. По словам президента США, в ходе диалога глава РФ выразил заинтересованность в крупномасштабной торговле с американской стороной по завершению конфликта.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что прекращение боевых действий в зоне конфликта на Украине возможно при достижении определенных договоренностей между Москвой и Киевом.