Трамп заявил об огромном потенциале для торговли между США и Россией

У торговли между Россией и Соединенными Штатами Америки после урегулирования конфликта на Украине огромный потенциал. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
— Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие, и я согласен. У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число новых рабочих мест. Потенциал для этого неограничен, — приводит слова Трампа ТАСС.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 19 мая. Российский лидер выразил благодарность своему американскому коллеге за поддержку возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. В ходе беседы Трамп также озвучил свою позицию по украинскому конфликту.
По итогам разговора Путин заявил о готовности России сотрудничать с Украиной по меморандуму о прекращении огня, подчеркнув важность поиска компромиссов, устраивающих все стороны.
По словам американского лидера, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта.