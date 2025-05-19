Трамп заявил об огромном потенциале для торговли между США и Россией

— Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие, и я согласен. У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число новых рабочих мест. Потенциал для этого неограничен, — приводит слова Трампа ТАСС.