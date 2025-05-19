В Молодечно нашли сумку с 28 кг опасного психотропа, пособники наркодилеров задержаны

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступная группа, организовавшая перемещение через границу 28 кг опасного психотропа 4-СМС, задержана сотрудниками оперативной таможни и подразделений наркоконтроля Минской области. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Сумка с крупной партией запрещенного вещества 4-СМС была обнаружена в лесополосе недалеко от таможенного поста «Молодечно». Экспертиза подтвердила, что вещество — опасный психотроп. Партия 4-СМС предназначалась для реализации на территории Беларуси и России путем дробления на мелкие дозы. Молодечненский РОСК по данному факту возбудил уголовное дело за хранение психотропных веществ в особо крупном размере.
Обнаруженный психотроп ввезли на территорию ЕАЭС в тайнике, оборудованном под полом порожнего вагона, следовавшего из Латвии. Участники преступной схемы — двое граждан Беларуси и гражданин Латвии, не подозревавшие о том, что оперативники проводят розыскные мероприятия, — задержаны. Их причастность к преступлению доказана, они уже дают признательные показания. Участников схемы ждет наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 15 лет. -0-