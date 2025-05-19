В Молодечно нашли сумку с 28 кг опасного психотропа, пособники наркодилеров задержаны

Обнаруженный психотроп ввезли на территорию ЕАЭС в тайнике, оборудованном под полом порожнего вагона, следовавшего из Латвии. Участники преступной схемы — двое граждан Беларуси и гражданин Латвии, не подозревавшие о том, что оперативники проводят розыскные мероприятия, — задержаны. Их причастность к преступлению доказана, они уже дают признательные показания. Участников схемы ждет наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до 15 лет. -0-