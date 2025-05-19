Песков: изменение Конституции РФ не стоит на повестке дня

Вопрос о внесении поправок в Конституцию страны в настоящий момент не актуален, он не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос информационного агентства ТАСС.
Ранее заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой допустил возможность значительных трансформаций Основного закона страны в будущем.
«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду», — подчеркнул Песков.
Ранее юрист Дмитрий Аграновский заявил, что запрет Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным нарушал конституцию Украины.