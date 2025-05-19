Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: изменение Конституции РФ не стоит на повестке дня

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал уточнить у Толстого, что он имел в виду, когда говорил о возможных изменениях Конституции РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вопрос о внесении поправок в Конституцию страны в настоящий момент не актуален, он не стоит на повестке дня. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос информационного агентства ТАСС.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой допустил возможность значительных трансформаций Основного закона страны в будущем.

«Я не знаю. Эта тема не была на повестке дня. Наверное, надо уточнить у Толстого, что он имел в виду», — подчеркнул Песков.

Ранее юрист Дмитрий Аграновский заявил, что запрет Зеленского на встречу с президентом России Владимиром Путиным нарушал конституцию Украины.