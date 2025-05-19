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«Люди в шоу-бизнесе имеют истероидную основу характера»: психолог прокомментировал развод Галустянов

Михаил Галустян официально развелся со своей женой, чем вызвал массу разговоров в Сети. При этом никаких скандальных разборок между бывшими супругами замечено не было. Разве что в историю вплели гримершу артиста, которая оказалась беременной. Однако психолог считает, что в этих отношениях после расставания может быть все не так спокойно, а внешнее спокойствие- это напоказ: так принято в шоу-бизнесе. Смотрите комментарий психолога Марианны Абравитовой по поводу ситуации вокруг развода Галустянов.

Михаил Галустян официально развелся со своей женой, чем вызвал массу разговоров в Сети. При этом никаких скандальных разборок между бывшими супругами замечено не было. Разве что в историю вплели гримершу артиста, которая оказалась беременной. Однако психолог считает, что в этих отношениях после расставания может быть все не так спокойно, а внешнее спокойствие — это напоказ: так принято в шоу-бизнесе. Смотрите комментарий психолога Марианны Абравитовой по поводу ситуации вокруг развода Галустянов.