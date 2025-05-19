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Извержение вулкана произошло в Индонезии

Индонезийские власти повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд. Об этом сообщило вулканологическое агентство страны (PVMBG).

Индонезийские власти повысили уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до самого высокого после восьми извержений подряд. Об этом сообщило вулканологическое агентство страны (PVMBG).

Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный в юго-восточной части острова Флорес в Индонезии, в воскресенье, 18 мая, восемь раз выбросил вулканический пепел на высоту 3−5,5 километра. Утром в понедельник, 19 мая, произошел очередной выброс, достигший 1,2 километра.

Глава PVMBG Мухаммад Вафид заявил, что активность вулкана остается высокой. Агентство рекомендовало очистить шестикилометровую зону вокруг кратера и предупредило о возможных потоках холодной лавы в случае сильных дождей.

На данный момент эвакуация населения не проводится, отмены авиарейсов также нет.

— Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому мы повысили уровень опасности начиная с вечера воскресенья, — сообщается в отчете PVMBG.

Недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлено пробуждение вулкана Ключевская сопка. Им поделился специалист института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников.