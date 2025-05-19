Извержение вулкана произошло в Индонезии

Вулкан Левотоби Лаки-лаки, расположенный в юго-восточной части острова Флорес в Индонезии, в воскресенье, 18 мая, восемь раз выбросил вулканический пепел на высоту 3−5,5 километра. Утром в понедельник, 19 мая, произошел очередной выброс, достигший 1,2 километра.