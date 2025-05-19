Режиссер Фадеев: текущая ситуация для России тяжелее 1941 года

«Ситуация хуже, чем в 41-м году. В обществе в 41-м году знали: кто противник, что нужно делать и какой образ победы. А сейчас мы часто не задумываемся о том, что страна находится в таком тяжелом положении», — подчеркнул Фадеев, слова приводит NEWS.ru.