Светлана Захарова отметила, что Григоровича боялись и любили одновременно

На 99-м году ушел из жизни выдающийся хореограф ХХ века Юрий Григорович.
Он создал 16 балетов только для Большого театра, сделал редакции почти всех классических балетов, ставших основой репертуара ГАБТа. Больше 30 лет (с 1964 по 1995 гг) он служил там главным балетмейстером, с 2008-го — штатным хореографом. Его три десятилетия в главном театре страны получили название «эры Григоровича» и «золотого века Большого театра».
Лауреат трех Госпремий, Ленинской премии, Герой Соцтруда… Пожалуй, нет в отечественном балете фигуры, которая могла бы сравниться с Григоровичем.
Узнав о смерти легендарного хореографа, прима-балерина Большого театра, ректор Московской Академии Хореографии Светлана Захарова поделилась своими чувствами с aif.ru: «Лично для меня Юрий Николаевич всегда занимал и будет занимать особое место в моем сердце. Человек-легенда. Он из тех небожителей, с которыми жить в одно время — уже большая честь и счастье! Великий балетмейстер, яркий педагог, авторитет всего балетного сообщества. Новатор, открывший миру красоту и мощь мужского танца. Его боялись, любили и уважали одновременно. Редкие качества, которые он сочетал в себе, — строгость, профессионализм и безмерная любовь к артистам. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Николаевич! Балетный мир осиротел без Вас».