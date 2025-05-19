Светлана Захарова отметила, что Григоровича боялись и любили одновременно

Узнав о смерти легендарного хореографа, прима-балерина Большого театра, ректор Московской Академии Хореографии Светлана Захарова поделилась своими чувствами с aif.ru: «Лично для меня Юрий Николаевич всегда занимал и будет занимать особое место в моем сердце. Человек-легенда. Он из тех небожителей, с которыми жить в одно время — уже большая честь и счастье! Великий балетмейстер, яркий педагог, авторитет всего балетного сообщества. Новатор, открывший миру красоту и мощь мужского танца. Его боялись, любили и уважали одновременно. Редкие качества, которые он сочетал в себе, — строгость, профессионализм и безмерная любовь к артистам. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Николаевич! Балетный мир осиротел без Вас».