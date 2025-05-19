«Любимое слово — “сделка”. Баранец о мотивации Трампа в украинском конфликте

Комментируя недавние переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Виктор Баранец отметил, что Киев не выглядел действительно заинтересованным в мире. «Готовность Зеленского к переговорам выглядит бутафорской. Он это слово полюбил, и мы ответим ему на его же поле. Но даже такие переговоры — это уже хоть какой-то результат. Даже если Киев ни к чему не готов — это уже тоже результат. Каждый день несколько сел Украины становятся российскими. Вот пусть Зеленский и выбирает, какой огрызок может остаться от Украины, если и дальше будет продолжаться эта пауза», — сказал Виктор Баранец.