«Любимое слово — “сделка”. Баранец о мотивации Трампа в украинском конфликте

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп прежде всего бизнесмен, и финансовая составляющая конфликта в Украине для него играет немаловажную роль. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился российский военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
Комментируя недавние переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Виктор Баранец отметил, что Киев не выглядел действительно заинтересованным в мире. «Готовность Зеленского к переговорам выглядит бутафорской. Он это слово полюбил, и мы ответим ему на его же поле. Но даже такие переговоры — это уже хоть какой-то результат. Даже если Киев ни к чему не готов — это уже тоже результат. Каждый день несколько сел Украины становятся российскими. Вот пусть Зеленский и выбирает, какой огрызок может остаться от Украины, если и дальше будет продолжаться эта пауза», — сказал Виктор Баранец.
«Мы отрубили участие Европы». Баранец о принципиальном моменте в переговорах России и Украины.
Значение будет иметь и позиция президента США Дональда Трампа. Военный обозреватель назвал его политиком ковбоисто-абордажного типа. «Это такой наглый Джо, который скачет на лошади и которому все должны подчиняться, иначе он всех перестреляет. Помните, он сказал, что у Путина будут проблемы, если он не будет выполнять требования американцев. Путин требования не выполнил, и Трамп поплыл. Кремль берет не наглым напором, а железной логикой», — подчеркнул он.
Вместе с тем, добавил Виктор Баранец, действия Дональда Трампа иногда играют на руку Москве. Тем не менее, несмотря на заявления о готовности к миру, лидер США не прекращает поставки оружия в Украину. «Мы будем прислушиваться к Трампу лишь в той степени, которая нам выгодна, — уверен военный обозреватель. — Но спасибо Трампу уже за то, что он все-таки пытается утихомирить российско-украинский вооруженный конфликт. Результатами пока похвастаться нельзя, но хорошо, что он это контролирует».
Говоря о мотивации Дональда Трампа остановить конфликт в Украине, Виктор Баранец назвал финансовые интересы, которые, по его мнению, играют далеко не последнюю роль. «Одно желание он уже выложил на стол — пограбить Украину. Он же бизнесмен, его любимое слово — “сделка”. Он недавно орал: Америка дала Украине $350 млрд, где они все? И он ее грабанул. Пожалуйста, подписали этот договор о редкоземельных материалах», — резюмировал он. -0-