Россиянам назвали заболевания, несовместимые с экстремальными аттракционами

Необычным сигналом проблем со здоровьем может быть внезапное слезотечение. Врач-офтальмолог Ираклий Бехорашвили уточнил, что такой симптом часто указывает на заболевания глаз. Кроме того, он добавил, что слезотечение иногда связано с неврологическими нарушениями, такими как мигрень или кластерные головные боли. Его слова приводит RT.