Россиянам назвали заболевания, несовместимые с экстремальными аттракционами

Экстремальные аттракционы могут быть опасны для здоровья, предупреждают медики. Терапевт Светлана Немова рассказала в беседе с Lenta.ru, кому лучше отказаться от таких развлечений. По её словам, детям до 12−14 лет и пожилым людям старше 65 лет стоит избегать подобных аттракционов.
У детей сердечно-сосудистая система и связки ещё не сформированы, а у пожилых уже ослаблены из-за возраста. Также специалист отметила, что людям с неконтролируемой гипертонией, аритмией, аневризмами сосудов, эпилепсией, мигренью, травмами позвоночника, радикулопатией, а также перенесшими инфаркт или инсульт, такие развлечения противопоказаны.
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