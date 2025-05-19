Гребцы-слаломисты из России выступят на втором этапе Кубка мира в По

Россияне выступят на втором этапе Кубка мира по гребному слалому во французском По, сообщила генсек Федерации каноэ РФ Елена Исхакова в беседе с ТАСС.
Отмечается, что российские спортсмены отправятся на этап Кубка мира, который пройдет с 13 по 15 июня, несмотря на протесты украинцев.
«С этапом Кубка мира, который пройдет во французском По, уже вопрос решен. Нас пустили. Было определенное давление со стороны украинцев на организаторов французского этапа, но нас поддержали международная и французская федерации», — отметила она.
Ранее в Международной ассоциации ультрабегунов IAU отказались признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского, который финишировал с флагом РФ.
Незадолго до этого Заборский выиграл марафон во Франции, пробежав более 1000 км.