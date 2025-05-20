Видеокамеры установят на заброшенных стройплощадках в Краснодаре

Глава Краснодара Евгений Наумов дал указание усилить меры безопасности на стройплощадках города. Это решение было озвучено на аппаратном совещании в администрации Краснодара в связи с приближающимися школьными каникулами и необходимостью обеспечения безопасности детей.
Основная задача — предотвратить несанкционированное проникновение на строительные объекты. Евгений Наумов подчеркнул, что контроль должен быть постоянным и всесторонним.
«Заброшенные стройки представляют собой опасность, особенно во время летних каникул. Необходимо обеспечить мониторинг каждого объекта. Это требует тесного взаимодействия с владельцами и застройщиками, которые несут первоочередную ответственность за безопасность на своих территориях», — заявил Наумов.
Директор департамента строительства Александр Мадовский сообщил, что ведется активная работа по информированию собственников о необходимости установки ограждений. Аналогичные мероприятия проводятся районными и сельскими администрациями.
Благодаря усилиям департамента строительства, ограждения были установлены по ряду адресов, включая ул. им. Есенина, 108/а и ул. им. Писателя Знаменского, 7. В настоящее время рассматривается возможность установки систем видеонаблюдения на улице им. Писателя Знаменского.
Кроме того, департамент строительства регулярно информирует Управление МВД России по городу Краснодару о проблемных стройплощадках с просьбой включить их в маршруты патрулирования.