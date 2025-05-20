Видеокамеры установят на заброшенных стройплощадках в Краснодаре

«Заброшенные стройки представляют собой опасность, особенно во время летних каникул. Необходимо обеспечить мониторинг каждого объекта. Это требует тесного взаимодействия с владельцами и застройщиками, которые несут первоочередную ответственность за безопасность на своих территориях», — заявил Наумов.