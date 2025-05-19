Девять мини-стадионов с футбольным полем обустроят в Подмосковье до конца года

«Сегодня в Подмосковье футболом занимаются более 183 тыс. человек — от юных спортсменов до опытных игроков. И мы делаем все, чтобы у каждого была возможность выйти на поле: развиваем спортивную инфраструктуру, строим новые площадки, создаем условия для тренировок и соревнований. В 2025 году в регионе запланировано устройство девяти футбольных полей (мини-стадионов), что позволит еще большему числу жителей заниматься любимым видом спорта», — приводятся в сообщении слова спикера регионального парламента Игоря Брынцалова.
Помимо этого, в области проводится реконструкция стадиона «Спартак» в Луховицах и спорткомплекса «Старт» в Реутове, капремонт четырех стадионов, ремонтируются еще два стадиона, где также предусмотрены занятия футболом.
В Мособлдуме напомнили, что 19 мая в регионе отмечается День первой футбольной команды. Это праздник для всех спортсменов и любителей футбола Подмосковья, который Мособлдума утвердила законом о праздничных днях и памятных датах. «В этот день мы отмечаем День первой футбольной команды нашего региона, который стал настоящим символом спортивного единства и страсти к игре для тысяч жителей Подмосковья. Футбол в Московской области — это не просто спорт, это часть нашей культуры, объединяющая людей всех возрастов», — пояснил Брынцалов.
Уточняется, что мини-стадионы до конца года появятся в Волоколамске, Шатуре, Богородском округе (город Электроугли), Фрязино, Люберцах, Солнечногорске, Подольске, Зарайске и Одинцовском округе (Кубинка).
В текущем году будут капитально отремонтированы стадионы «Мещера» (Егорьевск), «Торпедо» (Орехово-Зуево), «Строитель» (Клин) и «Полет» (Лыткарино).
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Балашихе откроется крупнейший специализированный Центр спортивной и художественной гимнастики в Московской области, строительство которого находится на завершающем этапе.