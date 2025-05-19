Девять мини-стадионов с футбольным полем обустроят в Подмосковье до конца года

В Мособлдуме напомнили, что 19 мая в регионе отмечается День первой футбольной команды. Это праздник для всех спортсменов и любителей футбола Подмосковья, который Мособлдума утвердила законом о праздничных днях и памятных датах. «В этот день мы отмечаем День первой футбольной команды нашего региона, который стал настоящим символом спортивного единства и страсти к игре для тысяч жителей Подмосковья. Футбол в Московской области — это не просто спорт, это часть нашей культуры, объединяющая людей всех возрастов», — пояснил Брынцалов.