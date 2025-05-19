В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки

Уровень опасности до самого высокого уровня повысили власти Индонезии после восьми извержений вулкана Левотоби Лаки-лаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вулканологическое агентство страны.
Заявляется, что в минувшее воскресенье вулкан, расположенный на острове Флорес, выбросил пепел на высоту с от трех до пяти с половиной километров. Специалисты отметили, что его активность по-прежнему высока.
Уточняется, что очередное извержение произошло утром понедельника, 19 мая. Вулкан выбросил облако пепла высотой в 1200 метров.
Профильные службы предупредили местных жителей, что радиус в шесть километров от кратера должен быть очищен. Также они заявили о риске потока холодной лавы, если в регионе начнутся дожди.
Напомним, в начале мая стало известно, что в американском штате Аляска активизировался вулкан Маунт-Спурр. Согласно имеющимся данным, активизация вулкана началась в марте этого года — в течение недели там произошло свыше 60 слабых землетрясений.