Народные приметы: Что можно и чего нельзя делать 20 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
20 мая в народном календаре отмечается день Купальницы — особый праздник, посвящённый воде и очищению. Согласно традиции, в этот день вода приобретает целебные свойства, способные укрепить здоровье и очистить душу. Считается, что обряды, связанные с водой, помогают избавиться от накопившейся за зиму усталости и подготовиться к активному летнему периоду.
Праздник Купальницы также совпадает с церковным воспоминанием явления Креста Господня в Иерусалиме в 351 году, что придаёт дню особое духовное значение.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
На Руси 20 мая было принято проводить различные обряды, связанные с водой:
Купание лошадей и других домашних животных в реках для укрепления их здоровья и выносливости. Обливание себя и детей прогретой на солнце водой, чтобы укрепить здоровье и защититься от болезней. Умывание утренней росой для очищения и укрепления здоровья. Обрызгивание углов дома речной водой, набранной на рассвете, для изгнания злых духов и очищения жилища. Уборка дома веником, смоченным в утренней речной воде, для избавления от негатива. Обмен семенами с соседями или друзьями; считалось, что такие семена принесут богатый урожай. Проведение дня в хорошем настроении, избегая негативных мыслей. Помощь нуждающимся, проявление щедрости и доброты. Проведение времени на свежем воздухе, наслаждение природой. Планирование будущих дел, но без начала новых проектов. Соблюдение тишины и покоя в доме, избегание громких звуков.
Чего не стоит делать в этот день, 20 мая?
Существовали определённые запреты, соблюдение которых считалось необходимым для сохранения благополучия:
Купание детей, особенно младенцев, должно осуществляться только матерью; доверять это другим считалось опасным. Начало новых дел или проектов не рекомендовалось. Посадка растений считалась неблагоприятной; считалось, что они не приживутся. Гадание или попытки узнать будущее могли привлечь неприятности. Ссоры, ругань и агрессия привлекали негатив. Лень и праздность были нежелательны. Стрижка волос или ногтей могла нарушить энергетический баланс. Вынос мусора после заката считался неблагоприятным. Открытие окон и дверей на ночь могло «выпустить» удачу. Рассказы о снах, увиденных в ночь на 20 мая, могли лишить их силы. Умывание рано утром, до прогрева воды солнцем, считалось бесполезным. Употребление алкоголя даже в малых количествах могло привести к болезням. Использование острых предметов и неосторожное обращение с огнём могло привести к травмам.
Приметы погоды на 20 мая.
Народные наблюдения за погодой в этот день включали следующие приметы:
Высокий полёт ласточек предвещал хорошую погоду. Дождь в этот день обещал тёплый сентябрь. Молодой месяц в небе указывал на благоприятное время для посадки овощей. Утренний туман сулил знойное и сухое лето. Красноватый оттенок Луны вечером предвещал дождь. Кольцо вокруг Луны указывало на приближение ветреной погоды. Утренняя радуга предвещала дождливый день, вечерняя — ясную погоду. Сухой и жаркий день мог предвещать засушливое лето. Беспокойное поведение птиц указывало на приближение ненастья.
Следуя этим народным приметам и рекомендациям, можно гармонично провести день Купальницы и укрепить здоровье.
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