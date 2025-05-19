Народные приметы: Что можно и чего нельзя делать 20 мая

Купание лошадей и других домашних животных в реках для укрепления их здоровья и выносливости. Обливание себя и детей прогретой на солнце водой, чтобы укрепить здоровье и защититься от болезней. Умывание утренней росой для очищения и укрепления здоровья. Обрызгивание углов дома речной водой, набранной на рассвете, для изгнания злых духов и очищения жилища. Уборка дома веником, смоченным в утренней речной воде, для избавления от негатива. Обмен семенами с соседями или друзьями; считалось, что такие семена принесут богатый урожай. Проведение дня в хорошем настроении, избегая негативных мыслей. Помощь нуждающимся, проявление щедрости и доброты. Проведение времени на свежем воздухе, наслаждение природой. Планирование будущих дел, но без начала новых проектов. Соблюдение тишины и покоя в доме, избегание громких звуков.