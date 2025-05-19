Песков: изменение Конституции России на данный момент не рассматривается

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой высказал мнение, что в будущем в основной закон страны могут быть внесены существенные поправки. Он не уточнил, какие именно изменения могут обсуждаться, однако отметил, что вопросы совершенствования Конституции периодически поднимаются на экспертном уровне. В Кремле же официальных инициатив по этой теме на данный момент нет.