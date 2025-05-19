Полиция задержала девятилетнего школьника, управлявшего легковым авто

Сотрудники ГАИ Лабинского района на Кубани пресекли опасную ситуацию на дороге, остановив автомобиль «ВАЗ-2106», которым управлял… 9-летний ребенок. Инцидент произошёл во время патрулирования, сообщает телеграм-канал «Краснодар и край».Полицейские попытались остановить машину, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться.
После задержания выяснилось, что за рулём находился несовершеннолетний, взявший автомобиль без ведома взрослых. Материалы дела переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении ребёнка и его родителей будут приняты меры в соответствии с законом.
Госавтоинспекция напоминает: оставление ключей от транспортных средств в доступном для детей месте создаёт угрозу их жизни и безопасности окружающих. Родителям необходимо строго контролировать доступ ребёнка к автомобилю во избежание трагедий.