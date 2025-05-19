Председатель Совфеда Матвиенко назвала Григоровича человеком-эпохой

Уникальные постановки Юрия Григоровича сочетали в себе элементы классического русского балета и новаторские достижения. Об этом говорится в телеграмме председателя СФ Валентины Матвиенко с соболезнованиями в связи со смертью хореографа.
19 мая в московской ЦКБ перестало биться сердце выдающегося хореографа Юрия Григоровича.
«Ушел из жизни выдающийся хореограф современности, человек-эпоха… Уникальные по своей эстетике постановки Юрия Николаевича сочетали в себе элементы классического русского балета и новаторские достижения», — говорится в тексте телеграммы.
Кроме этого, Матвиенко добавила, что судьба одарила Григоровича ярким талантом, сильным характером и сердцем, способным видеть и создавать красоту.
Ранее век Юрия Григоровича вспомнили Цискаридзе, Гергиев, Родькин.