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Председатель Совфеда Матвиенко назвала Григоровича человеком-эпохой

Постановки хореографа отличались смелым сочетанием классического русского балета с новаторскими достижениями, отметила Валентина Матвиенко.

Источник: Аргументы и факты

Уникальные постановки Юрия Григоровича сочетали в себе элементы классического русского балета и новаторские достижения. Об этом говорится в телеграмме председателя СФ Валентины Матвиенко с соболезнованиями в связи со смертью хореографа.

19 мая в московской ЦКБ перестало биться сердце выдающегося хореографа Юрия Григоровича.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф современности, человек-эпоха… Уникальные по своей эстетике постановки Юрия Николаевича сочетали в себе элементы классического русского балета и новаторские достижения», — говорится в тексте телеграммы.

Кроме этого, Матвиенко добавила, что судьба одарила Григоровича ярким талантом, сильным характером и сердцем, способным видеть и создавать красоту.

Ранее век Юрия Григоровича вспомнили Цискаридзе, Гергиев, Родькин.