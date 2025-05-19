Адвокат назвал случаи, при которых Нурлану Сабурову могут запретить въезд в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в центре внимания из-за нарушения миграционного законодательства России. Как сообщил адвокат Сергей Жорин в беседе с aif.ru, повторное нарушение может привести к запрету на въезд в страну на срок до трех лет.
По словам юриста, согласно российскому законодательству, иностранный гражданин, который в течение трех лет дважды или более привлекался к административной ответственности, рискует получить ограничение на посещение России. Жорин отметил, что даже одно нарушение уже повышает вероятность серьезных последствий при следующем проступке.
Life.ru пишет, что инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево, где артиста задержали за несоблюдение миграционных правил.
По информации «Известий», Нурлану Сабурову назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение сроков миграционного учета.