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Адвокат назвал случаи, при которых Нурлану Сабурову могут запретить въезд в Россию

Адвокат Жорин: При повторном нарушении Сабурову могут запретить въезд в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в центре внимания из-за нарушения миграционного законодательства России. Как сообщил адвокат Сергей Жорин в беседе с aif.ru, повторное нарушение может привести к запрету на въезд в страну на срок до трех лет.

По словам юриста, согласно российскому законодательству, иностранный гражданин, который в течение трех лет дважды или более привлекался к административной ответственности, рискует получить ограничение на посещение России. Жорин отметил, что даже одно нарушение уже повышает вероятность серьезных последствий при следующем проступке.

Life.ru пишет, что инцидент произошел в московском аэропорту Шереметьево, где артиста задержали за несоблюдение миграционных правил.

По информации «Известий», Нурлану Сабурову назначили штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение сроков миграционного учета.