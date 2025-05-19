Адвокат назвал случаи, при которых Нурлану Сабурову могут запретить въезд в Россию

По словам юриста, согласно российскому законодательству, иностранный гражданин, который в течение трех лет дважды или более привлекался к административной ответственности, рискует получить ограничение на посещение России. Жорин отметил, что даже одно нарушение уже повышает вероятность серьезных последствий при следующем проступке.