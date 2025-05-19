НАН Беларуси проводит Неделю родной природы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Отделения биологических наук Национальной академии наук Беларуси проводят Неделю родной природы с 19 по 23 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия. НПЦ по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича, Центральный ботанический сад и Институт леса (Гомель) подготовили целый ряд мероприятий.
19 мая состоялось открытие Недели родной природы, на котором выступили ведущие ученые Отделения биологических наук НАН Беларуси, представители научных организаций, министерств и ведомств. В этот же день начал работу IX Международный научно-практический семинар «Современные технологии в деятельности особо охраняемых природных территорий: геоинформационные системы, дистанционное зондирование Земли» (ГИС-Нарочь-2025).
20 мая в НПЦ по биоресурсам все желающие смогут послушать научно-популярную лекцию «Загадочные ночные жители» (отряд рукокрылые).
21 мая Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича для учащихся школ проведет онлайн лекцию-урок «Бессмертные экосистемы: об удивительной жизни болот», а также семинар «Адаптация лесов и лесного хозяйства Беларуси к изменению климата: новые аспекты». НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам для учителей школ Беларуси организует онлайн-семинар «Инвазивные виды и использование гражданской науки в борьбе с ними».
22 мая в Институте леса состоится информационно-образовательный проект «Диалоги о природе», во время которого молодые ученые и научные сотрудники выступят в классах биологического профиля гимназий Гомеля, обсудят вопросы биологического разнообразия лесных экосистем и его экологическое значение, рационального природопользования и государственной лесной политики.
23 мая — зоочетверг. В НПЦ по биоресурсам состоится научно-популярная открытая лекция «Малярийные комары как переносчики возбудителей трансмиссивных инфекций и инвазий». В этот же день Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича проведет акцию «Чистый берег» по наведению порядка и благоустройству прибрежной полосы Вилейского водохранилища.
По традиции в рамках Недели родной природы ученые подготовили широкую экскурсионную программу. Для учащихся средних школ будут организованы ознакомительные экскурсии «Коллекционные фонды, центр кольцевания и научно-исследовательские лаборатории ГНПО “НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам”, “Научно-исследовательские лаборатории ГНУ “Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси”. Для учащихся средних общеобразовательных и средних специальных учебных заведений Гомеля, жителей областного центра будут организованы ознакомительные экскурсии с посещением музея истории Института леса, кабинета-музея академика Виктора Ипатьева, научно-исследовательских лабораторий института.
В течение Недели родной природы можно будет ознакомиться с коллекционными фондами и экспозициями Центрального ботанического сада НАН Беларуси, в том числе с вступившими в фазу цветения коллекциями рододендрона и коллекцией сирени.
Подробно с программой Недели родной природы можно ознакомиться на сайте НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам.
Международный день биологического разнообразия был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Главная задача — обратить внимание общественности на проблему безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. Биологическое разнообразие нашей планеты продолжает сокращаться, а экологическое равновесие подвергается изменениям. -0-