НАН Беларуси проводит Неделю родной природы

21 мая Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича для учащихся школ проведет онлайн лекцию-урок «Бессмертные экосистемы: об удивительной жизни болот», а также семинар «Адаптация лесов и лесного хозяйства Беларуси к изменению климата: новые аспекты». НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам для учителей школ Беларуси организует онлайн-семинар «Инвазивные виды и использование гражданской науки в борьбе с ними».