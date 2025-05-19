Максим Фадеев заявил, что нынешняя ситуация в России хуже, чем была в 1941 году

— Ситуация хуже, чем в 41-м. Тогда все знали, кто противник и каков образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине, — приводит слова Фадеева NEWS.ru.