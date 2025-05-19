Режиссер и продюсер Максим Фадеев, известный своими документальными работами, провел параллели между нынешней ситуацией в России и событиями 1941 года. Он выступил на пресс-конференции, посвященной проекту «Культурный десант 45/25».
По его словам, российское общество не осознает всей серьезности угроз, связанных со специальной военной операцией (СВО).
— Ситуация хуже, чем в 41-м. Тогда все знали, кто противник и каков образ победы. Сейчас эта война уже в школах, вузах. Задача противника сделать так, чтобы стало стыдно быть русскими. Мы видим, как они это делают на Украине, — приводит слова Фадеева NEWS.ru.
Фадеев также подчеркнул, что боевые действия в рамках СВО составляют лишь семь процентов от всей войны, которая ведется против России.
В середине апреля стало известно, что европейские страны забили тревогу из-за плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вывести американский контингент из стран Североатлантического альянса.
Несмотря на явные проблемы оборонного комплекса, страны, состоящие в НАТО, не пытаются скрыть агрессивного отношения к РФ, открыто заявляют о возможном конфликте и даже готовятся к нему. С таким заявлением выступил руководитель общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.
По словам секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, европейские государства начинают активную подготовку к войне с Россией, при этом представители западных политических и военных кругов стремятся быть готовыми к столкновению к 2030 году.