В Кремле раскрыли, о чём 2 часа говорили Путин и Трамп

Разговор вышел откровенным, конструктивным и продолжительным, потому что было много отступлений, а кроме того, по словам помощника нашего президента, оба лидера не хотели заканчивать беседу и класть трубку. Кстати, в разговоре по телефону Путин и Трамп называли друг друга по имени.