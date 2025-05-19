Стали известны подробности о школе «Сириус», в которой Путин созванивался с Трампом

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа прошел 19 мая. Стало известно, что Путин, не успев доехать до резиденции, созванивался с американским лидером прямо из здания школы «Сириус». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент имеет всю необходимую инфраструктуру для связи в любом месте, что между Россией и США существует красная линия, обеспечивающая безопасное соединение, и что для Путина оборудовали специальный кабинет для проведения переговоров с Трампом.