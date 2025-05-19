Экс-депутат из Смоленска Баранов объяснил свой бег рядом с машиной сына Кадырова

Экс-депутат из Смоленска Максим Баранов во время марш-броска на краповый берет бежал рядом с автомобилем Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
Баранов объяснил, что пришел на марш-бросок с целью освещения события в социальных сетях. Он уточнил, что бежал не за машиной Кадырова, а рядом с ней. Также он отметил, что люди, ехавшие рядом с Адамом, предлагали подвезти его, но он отказался.
— Затем со мной заговаривает лично Адам Кадыров, и у нас завязывается беседа. Я продолжал бег в комфортном темпе. Адам спокойно ехал. Мы сошлись полюсами скорости на время беседы, и все. Адам Рамзанович меня узнал: смотрел мои видеосюжеты, — приводят его слова в материале.
Это не первый раз, когда Адам Кадыров обращает на себя внимание СМИ в последнее время. В апреле глава Чечни назначил своего 17-летнего сына куратором регионального отделения Министерства внутренних дел РФ. О назначении было объявлено во время торжественного совещания сотрудников министерства.
Сын Кадырова также стал членом Арабского арбитражного суда. В ходе визита в Египет он получил не только удостоверение, но и медаль «Почетный гость Ливии». Глава Росгвардии Виктор Золотов также наградил сына Адама Кадырова медалью «За боевое отличие». Кроме того, в апреле 2024 года его назначили куратором Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина.